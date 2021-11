주식·채권시장 약세에…자금은 펀드와 MMF로

주식시장에서의 개인투자자 일평균 거래대금 4개월 연속 감소

ETF 비롯한 국내 주식형 공모펀드는 4개월 연속 순유입

MMF엔 한 달 새 24조4000억원 유입

[아시아경제 공병선 기자] 주식시장과 채권시장이 약세를 나타내는 가운데 전문가에게 돈을 맡기기 위해 펀드로 자금이 몰리고 있다. 머니마켓펀드(MMF) 등 대기성 자금 역시 늘어나는 추세다.

7일 한국거래소와 금융투자협회 등에 따르면 지난달 유가증권시장과 코스닥 시장에서 개인투자자의 일평균 거래대금은 15조9720억원이다. 이는 지난해 5월 15조5227억원 이후로 가장 적은 규모다. 개인투자자 일평균 거래대금은 지난 6월 20조5000억원을 기록한 이후 4개월 연속 감소 중이다.

개인투자자의 투자 규모가 줄어드는 것은 국내 주식시장이 약세를 보이고 있기 때문이다. 최근 국내 증시에서는 공급망 대란 등으로 인해 기업 실적이 부진할 수 있다는 우려가 발생하고 있다.

이에 증시의 변동성을 피해 간접투자인 펀드로 자금이 향하고 있다. 지난달 상장지수펀드(ETF)를 비롯해 국내 주식형 공모펀드엔 1조2536억원이 유입됐다. 월간 기준으로는 4개월 연속 순유입을 나타내며 이 기간 동안 3조1434억원이 들어왔다. 4개월 연속 순유입을 기록한 것은 2018년 10월~2019년 1월 이후 처음이다.

국내 주식형 액티브 공모펀드에도 자금이 유입되고 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 최근 3개월 간 국내 주식형 액티브 공모펀드에 4232억원이 들어왔다. 액티브펀드는 펀드매니저들이 적극적으로 운용 전략을 펴면서 초과 수익을 추구하는 금융상품으로 지난해엔 증시 반등에 따른 직접투자 선호 현상과 사모펀드 사태 등 때문에 외면 받았다.

국내 채권시장도 약세를 나타내면서 채권형펀드의 자금은 유출되고 있다. 국내 채권형 공모펀드의 설정액은 지난 6월14일 36조3000억원으로 고점을 기록한 이후 이달 4일 32조6000억까지 감소했다.

대신 대기성 자금은 늘고 있다. 에프앤가이드에 따르면 지난 4일 MMF의 설정액은 138조4000억원으로 한 달 새 24조4000억원이 유입됐다.MMF는 양도성예금증서(CD), 기업어음(CP), 만기 1년 미만 채권 등 단기금융상품에 투자하는 펀드로 수시로 돈을 넣었다 뺄 수 있는 대기성 자금이다. 최근 시장 변동성이 확대되는 가운데 월초 자금 유입을 보이는 계절적 특성 때문에 MMF에 자금이 몰리는 것으로 풀이된다.

향후 주식시장에서 기대수익이 작아지고 채권시장에서의 금리 상승 압력도 유지될 경우 이에 대응하는 자금 움직임이 이어질 것으로 예상된다. 최근 들어 미국 연방준비제도(Fed) 등 유동성을 늘렸던 각국 정부는 통화정책 정상화 절차를 밟고 있으며 공급망 차질 문제 등으로 인해 인플레이션 우려도 나타나고 있다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr