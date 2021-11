이용재 전남도의원 “도교육청 청렴도 수준 낮다” 지적

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 이용재 전남도의원(더불어민주당·광양1)이 전남도교육청 행정사무감사에서 공공기관에 대한 반부패 활동 평가 결과 전남도교육청이 하위수준에 수년 동안 머물러 있는 것을 지적하며 개선을 촉구했다.

7일 이용재 의원이 제출한 자료에 따르면 국민권익위원회 청렴도 평가에 따르면 전라남도교육청은 지난 2018년도부터 2020년도까지 3등급에 머물러있고, 부패 방지 시책평가는 2018년도 2등급(우수), 2019년도 3등급(보통), 2020년도 4등급(미흡)으로 지속해서 하락하고 있다.

이용재 의원은 “교육감이 가장 중점에 두고 있는 청렴도, 부패 방지 지수가 지속해서 하위권에 머물러 있다”며 “올해도 일부 관급자재 납품 관련 비리가 있었다”고 지적했다.

그러면서 “지역경제 활성화를 위해 도교육청 입찰 시 지역업체 구매 확대, 노후화된 학교의 시급한 개축 그린스마트학교 전남교육의 다양한 현안들을 꼼꼼히 점검하겠다”고 덧붙였다.

