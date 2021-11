단계적 일상회복(위드 코로나) 과정에서 코로나19 4차 대유행이 이어지고 있는 7일 서울역 임시 선별검사소에 검사를 받으려는 시민들의 발길이 이어지고 있다. 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 신규 확진자가 2천224명 늘어 누적 37만9천935명이라고 밝혔다. 지난 3일 이후 닷새 연속으로 2천명대를 유지하며 확산세를 이어갔다. /문호남 기자 munonam@

