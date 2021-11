美 국무부, 에티오피아 내 외교공관 비필수 인력 철수 명령

[아시아경제 이현우 기자] 미 국무부가 내전이 격화되고 있는 에티오피아 내 주재 외교관과 대사관 직원들의 철수를 명령했다. 에티오피아는 미국과 국제사회의 중재 노력에도 정부군과 반군의 교전이 점차 심화되면서 각국 주재 외교공관 직원들은 물론 체류 외국인들도 신속한 철수가 권고되고 있다.

6일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 미 국무부는 이날 성명을 내고 "필수 인력을 제외한 주에티오피아 외교공관·미 정부 시설 직원과 가족은 철수하라"고 명령했다. 주 에티오피아 미국대사관도 이날 홈페이지를 통해 "예고 없이 폭력 사태가 발생하고 있고, 이는 악화할 가능성이 있다"며 "생필품 부족·고립·통신 두절 등 사태도 일어날 수 있다"고 경고했다. 해당 대사관은 앞서 전날 에티오피아에 있는 모든 미국인은 가능한 한 신속히 출국하라고 권고한 바 있다.

토니 블링컨 미 국무장관은 이날 성명에서 "티그라이 반군은 수도 진격을 멈추고 에티오피아 정부군은 티그라이 폭격을 중단하라"고 요구했지만 내전은 갈수록 격화되고 있다.

앞서 에티오피아 반군세력인 티그라이 인민해방전선(TPLF)은 1년 전부터 아비 아머드 총리가 이끄는 정부군과 내전을 시작했다. TPLF는 최근 다른 반군세력인 오로모해방군(OLA)과 연대해 하루 만에 수도로 진격할 수 있는 북부 325㎞ 지점까지 장악했다고 밝히면서 정부군과 교전이 격화돼왔다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr