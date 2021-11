[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 6일 제14회 마포나루 새우젓축제 2일차 행사인 ‘소상공인 응원 건강 걷기대회’와 ‘착한 콘서트’에 참석했다.

이날 유 구청장은 ‘소상공인 응원 건강 걷기대회’에서 코로나19로 힘든 시간을 보낸 소상공인 응원의 메시지를 담아 위드코로나 단계에서 구민들이 모여 걸으며 소상공인을 응원했다.

이어 열린 ‘착한콘서트’에 참석해 일상회복 단계에서 열린 대면 콘서트를 축하하는 메시지를 구민들에게 전했다.

‘착한콘서트’는 가수 나비가 사회를 맡았으며, 김정민, 코요태, 아이씨유, 박현호 등이 참석했다.

