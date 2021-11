대전시, 가정용 저녹스 보일러 설치 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 이달 11일~내달 10일 저녹스 보일러 설치비 지원사업 참여 신청을 받는다고 6일 밝혔다.

지원금은 일반시민 1대당 20만원, 국민기초생활 보장법에 따른 생계급여 수급자와 차상위 계층은 1대당 60만원이 지급된다.

이 사업 예산은 6억6500만원으로 저녹스 보일러 3325대 설치를 지원할 수 있을 것으로 시는 내다본다.

지원신청은 보일러 대리점, 설비업체 등 허가된 보일러 공급자와 구매계약을 맺은 후 공급자에게 위임하거나 직접 보조금 신청서를 작성해 각 구청 환경부서에 방문 또는 우편으로 제출하면 된다.

신청양식, 구비서류 등 기타 자세한 내용은 대전시청 홈페이지에 게시된 공고문을 참조하거나 대전시청 미세먼지대응과 또는 구청 환경부서를 통해 안내받을 수 있다.

한편 가정용 저녹스 보일러는 한국 환경산업기술원의 저녹스 보일러 환경표지 인증을 받은 제품으로 증발량이 시간당 0.1t 미만이거나 열량이 시간당 6만1900kcal 미만인 보일러를 말한다.

저녹스 보일러는 일반 보일러보다 연간 최대 13만원의 연료비가 절감되는 것으로 알려졌다.

앞서 시는 지난 10월까지 24억원의 예산을 들여 저녹스 보일러 1만274대의 설비 보조금을 지원했다.

임묵 시 환경녹지국장은 “저녹스 보일러는 대기질 개선과 연료비 절감에 효과적”이라며 “노후 보일러 교체를 예정한 시민들이 저녹스 보일러에 많은 관심을 갖고 사업에 참여해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr