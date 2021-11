◆우주산업의 로켓에 올라타라= 우주 공간을 국가안보, 경제, 기술 등의 시각에서 재조명한다. 뉴 스페이스 시대가 도래한 배경부터 우주를 둘러싼 국제 정세, 우주산업을 이끌어갈 유망 스타트업까지 폭넓게 다룬다. 우주 영역을 향한 관심은 이제 선택이 아닌 필수라며 새로운 기회를 잡아야 한다고 주장한다.

"한국도 네이버, 카카오, 쿠팡 등과 같이 스타트업으로 시작하여 성공한 사례가 이미 눈에 띄게 늘고 있다. 이제는 눈을 돌려 우주항공 및 방위산업 분야에서도 혁신을 추구할 시기다. 뉴 스페이스 시대를 맞아 대부분 국내 수요만으로 연구·개발을 하던 과거로부터 벗어나, 기획 단계에서부터 글로벌 우주항공 및 방산 시장에 진출하기 위한 혁신을 시도할 때인 것이다."

(조동연 지음/미래의창)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr