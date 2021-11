이준석 "尹 선출 축하... '비단주머니' 하나하나 풀겠다"

"정치 문화 바꿔나갈 것...당의 꿈 한곳에 모아 실현시키겠다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대선 후보 선출을 축하하며 "비단주머니를 하나하나 풀어내겠다"라고 밝혔다.

이 대표는 5일 자신의 페이스북에 "오늘 윤석열 후보가 우리 당의 대통령 후보로 선출되었다. 진심으로 축하한다"라며 이같이 말했다.

앞서 이 대표는 국민의힘의 대선 후보가 확정되면 '비단주머니 3개'를 주겠다는 취지의 발언을 해왔다. '3개의 비단 주머니'는 나관중이 쓴 소설 삼국지연의에 등장하는 일화로 촉나라의 군주 유비를 호위하는 조자룡에게 제갈공명이 3개의 비단 주머니를 건네며 위기의 순간에 하나씩 열어보라고 일렀다는 내용이다.

이 대표는 이어 "끝까지 열과 성을 다해 선전해주신 나머지 세 경선 후보들의 아름다운 승복선언과 함께 대선승리를 향한 한 걸음을 우리는 내딛었다"라며 "곧 당원들을 위한 온라인 커뮤니티를 시작으로 정치의 문화를 바꿔나가기 위한 비단주머니를 하나하나 풀어내겠다. 대선을 통해 우리 당의 모든 당원과 지지자들의 꿈을 한곳에 모아 실현시키겠다"라고 말했다.

그러면서 이 대표는 "내일을 준비하는 국민의힘은 홍카콜라와 유치타, 대장동 1타강사의 꿈도 빼놓지 않을 것"이라며 "모든 당원께서는 그 꿈들을 실현시키기 위한 유일한 방법은 대선승리라는 것을 명심해달라"라고 당부했다.

한편 이 대표는 6일 윤 후보와 '사심가득'이라는 이름의 음식점에서 오찬을 갖는다. 지난 7월 25일 '치맥회동' 이후 사석에서 만나는 것은 세 번째다.

