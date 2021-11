[아시아경제 나주석 기자] 국민의당은 5일 윤석열 국민의힘 대선후보 선출을 축하했다. 국민의당은 선의의 경쟁을 약속했다.

안혜진 국민의당 대변인은 이날 논평을 통해 "국민의힘 윤 후보의 최종 대선후보 선출을 축하드린다"고 밝혔다.

이어 "인류 문명사적 전환기를 맞아 치러지는 이번 대선에서 대선후보들은 과거에 붙들리기보다는 대한민국의 미래 먹거리와 생존 문제 등 미래담론을 논의해야만 한다"며 "윤 후보가 제1야당의 대선후보로서 정권교체, 나아가 시대교체라는 국민적 열망이자 시대적 소명에 함께하길 기대한다"고 밝혔다.

이어 "국민의당도 선의의 경쟁자로서 국민의 삶과 미래 담론이 이번 대선을 관통하는 화두가 되도록 노력하겠다"고 약속했다.

