부·울·경 민관 첫 합동 고용활성화 나서 … '2021 부·울·경 온라인 일자리박람회'

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도와 경남상공회의소협의회는 고용시장 활성화를 위해 부산지방고용노동청, 부산시, 울산시와 함께 8일부터 19일까지 '2021년 부·울·경 온라인 일자리박람회'를 개최한다고 5일 밝혔다.

부·울·경의 민관이 협력해 지역 기업의 구인난을 해소하고, 구직자 대상 취업 기회를 확대하기 위해 마련된 이번 박람회는 부산경제진흥원에서 구축한 온라인 일자리 플랫폼을 활용해 박람회 전 과정을 온라인으로 진행한다.

주요 행사로는 부·울·경 지역 기업 240여개사 채용관, 유튜브 채널을 통한 실시간 취업특강 및 채용설명회 등이 개최된다.

실시간 취업특강으로는 10일 하반기 취업시장 동향 및 전략, 17일 국가직무능력표준(NCS) 분야 특강, 18일 비대면 시대 취업 코칭 등이 열린다.

또한 권역별 채용설명회로 10일 울산지역(한국산업안전보건공단, 엘리미디어), 17일 부산지역(부산도시공사, 이케아, 롯데월드), 18일 경남지역(중소벤처기업진흥공단, 웰템) 등으로 진행돼 구직자에게 생생한 취업 정보를 제공할 예정이다.

구직자는 박람회 누리집에서 맞춤형 채용정보를 바탕으로 입사지원과 화상 채용 면접에 참가할 수 있고, 인공지능을 통한 자기소개서 작성과 역량 검사 서비스 등 화상 취업 상담 지원을 받을 수 있다.

온라인 접근이 어려운 구직자를 위해 경남상공회의소협의회 내 화상 면접 부스 등을 별도로 설치·운영하고, 경상남도 경제진흥원에서는 AI 역량 검사를 지원한다.

박람회 참가를 희망하는 구직자는 8일부터 온라인으로 신청할 수 있으며, 더욱 자세한 내용은 박람회 누리집에서 확인할 수 있다.

김일수 경남도 일자리경제과장은 “구인·구직자에게 폭넓은 고용기회를 제공하기 위해 부·울·경 지자체와 관계기관, 기업들이 모두 힘을 모아 개최했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "지역 주력산업의 인력난 해소와 지속 가능한 일자리 창출을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

