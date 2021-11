[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 32,700 전일대비 200 등락률 +0.62% 거래량 174,784 전일가 32,500 2021.11.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 GS샵, '영포티' 위한 패션 프로그램 '#OOTV' 선보여GS샵, 스킨케어 브랜드 '뷰(VU)' 출시…'앰플 클렌저' 첫 방송GS25, '곰표' 막걸리로 MZ세대 공략 close 은 5일 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 1025억원으로 전년동기대비 29.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 2조7254억원으로 전년동기대비 16% 증가했다. 순이익은 7548억원으로 1041.6% 늘었다.

