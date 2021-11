전주서 ‘사회혁신 성과 공유’ 한마당 열려

‘2021 전주사회혁신한마당’, 5~6일 온·오프라인 개최

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 행정안전부와 함께 5일부터 서노송동 사회혁신전주에서 ‘2021 전주사회혁신한마당’을 온·오프라인으로 개최하고 있다고 밝혔다.

올해로 4회째를 맞은 이번 전주사회혁신한마당에는 한국홍보전문가인 서경덕 성신여대 교수를 비롯해 박준수·정마리아 톤28 공동대표 등 다양한 분야에서 자신만의 길을 개척하며 혁신을 이끌어온 인사들이 대거 참여해 자리를 빛냈다.

‘위대한, 작은 발걸음’을 주제로 열린 이번 행사에서 전주시는 코로나19 등 큰 이슈에 가려 그간 조명 받지 못했던 작은 이슈에 주목하면서 사회와 혁신의 핵심은 작은 것들로부터 시작됨을 알리기 위해 주력했다.

첫날인 5일에는 ‘시민이 상상하고 희망하는 전주의 내일’이라는 슬로건을 벽면에 게시하는 퍼포먼스를 시작으로 ‘소소익선’을 부제로 한 강연회가 열렸다.

강연회에는 서경덕 교수를 비롯해 1인 출판사 북노마드를 운영하는 윤동희 대표, 박준수·정마리아 톤28 공동대표 등이 참석했다.

둘째 날인 6일에는 △지역사회 문제해결 프로젝트(리빙랩-공동생산) △조직변화실험지원 △사회혁신 청년 커뮤니티 지원사업 등 사회혁신전주 사업성과 공유회가 진행된다.

또 사회혁신전주에서는 △전주시민 작은행복 사진전_행복한 순간들 △우리 동네 문제 사랑방 전시회 △전주의 작은거인들 영화 시사회 등 프로그램도 운영될 예정이다.

이번 전주사회혁신한마당은 전주시사회혁신센터 유튜브 채널을 통해 생중계되고 있다.

전주시는 전북디지털사회혁신센터와 협업으로 모든 프로그램을 메타버스로 구현하기도 했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr