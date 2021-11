해남군, 폐스티로폼 감용기 해양오염 방지 효과 ‘톡톡’

감용기 운영으로 17억여원 예산 절감과 바다 환경보호 일거양득

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 폐스티로폼 감용기를 활용해 해양쓰레기를 줄이는 것은 물론 재활용을 통한 예산 절감의 효과까지 톡톡히 거두고 있다.

5일 군에 따르면 해양쓰레기의 주범으로 꼽히고 있는 양식장 스티로폼 부표 처리를 위해 지난 2015년부터 이동식 어업용 폐스티로폼 감용기를 도입, 관내 연안 9개면 어촌계를 순회 운행하며 폐스티로폼을 현장에서 처리하고 있다.

이를 통해 지금까지 152t이 넘는 양의 폐스티로폼을 처리함으로써 17억여원에 이르는 폐스티로폼 위탁처리 비용을 절감한 것으로 나타났다.

또한 폐스티로폼 감용기는 1일 1000∼1200개의 폐스티로폼을 처리해 250㎏ 압축 폐스티로폼을 생산, 판매 수입으로 1400만원의 세외수입을 올리기도 했다.

해남군의 폐스티로폼 감용기는 기존 열감용 제품과 달리 유독가스 및 악취도 발생하지 않아 지역주민들의 호평을 받고 있다.

압축, 성형을 통해 양질의 스티로폼 재활용품으로 생산돼 재활용품 1차 공정을 통해 사진액자, 건축자재 등 주원료로 사용되고 있다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr