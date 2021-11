GC녹십자 독감치료제 '페라미플루', 영유아 투여 허가 얻어

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 253,500 전일대비 8,000 등락률 -3.06% 거래량 51,448 전일가 261,500 2021.11.05 11:13 장중(20분지연) 관련기사 獨 싸토리우스, 인천 송도에 3억달러 바이오 설비 투자…"글로벌 백신 허브로"(종합)GC녹십자, 중증형 헌터증후군 치료제 유럽 희귀의약품 지정[클릭 e종목] "실적 개선 확인한 녹십자, 성장성 확인할 차례" close 의 독감치료제 '페라미플루'가 영유아 투여 허가를 받았다.

GC녹십자는 식품의약품안전처로부터 정맥주사용 독감치료제 ‘페라미플루’의 생후 6개월 이상~2세 미만 영유아 투여 적응증을 획득했다고 5일 밝혔다. 국내의 주사제형 독감치료제가 이 연령대의 허가를 받은 것은 최초다.

페라미플루는 2010년 출시된 A형과 B형 독감 바이러스 감염증 치료용 항바이러스제다. 5일간 총 10번 복용해야하는 경구용 치료제와 달리 1회 주사만으로 독감을 치료할 수 있다.

녹십자 관계자는 "경구 복용이 어려운 어린 나이의 환자에게 새로운 치료 옵션을 제공한다는 점에서 의미가 크다"며 "지속적으로 독감치료제 시장에서 주도적인 역할을 할 것”이라고 말했다.

한편, 이번 허가는 페라미플루 원료사인 바이오크리스트가 미국 식품의약국(FDA)에 안전성과 유효성을 입증하며 연령 확대 사용 승인을 받음에 따라 국내에서도 연이어 이어졌다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr