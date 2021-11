진도군 ‘진도개테마파크’ 연중 무료 개방

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 진도군이 반려인과 반려견이 함께 산책하고 운동할 수 있도록 진도개테마파크 내에 있는 시설 등을 연중 무료로 개방한다.

군은 주말 Dog 스포츠 어질리티와 달리기 시설, 진도개 샤워실, 우수 진도개 선발대회장을 애견인 누구나 이용할 수 있도록 개방한다.

11월 현재 진도개테마파크에 위치한 진도개홍보관에서 주말 어울마당까지 국화꽃 공원이 조성돼 반려견과 함께 사진도 찍고 편안하게 산책하면서 추억을 만들고 힐링할 수 있다.

특히 150m 트랙 달리기장과 어질리티 시설을 이용, 반려견과 간단한 교감 활동도 할 수 있다.

또 우수 진도개 선발대회장에서 반려견과 가벼운 공놀이, 원반던지기 등 놀이를 통해 스트레스를 풀고 반려 견주와의 유대감이 더욱 깊어질 것으로 기대된다.

군 관계자는 “반려인구 1500만 시대에 늘어나는 반려동물 양육 가구에 맞춰 동물복지에 대한 인식이 높아지고 있다”며 “성숙한 반려동물 문화 조성을 위해 산책 줄 착용과 배변 처리 등 진도개테마파크 이용객들의 펫티켓 준수가 필요하다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr