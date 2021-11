롯데홈쇼핑, 지속가능성지수 2년 연속 1위 수상

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 ‘2021년 대한민국 지속가능성 대회’에서 2년 연속 홈쇼핑 부문 우수기업 1위를 수상했다고 5일 밝혔다.

대한민국 지속가능성 대회는 사회적 책임을 통해 대한민국의 지속 가능한 발전 및 사회적 가치 실현에 기여한 기업 발굴을 목적으로 매년 한국표준협회 주관으로 진행하고 있다. 지속가능성지수는 이해관계자 그룹과 전문가들이 소비자보호, 거버넌스, 인권, 노동 관행, 환경 경영 등을 심사해 산출한다.

롯데홈쇼핑은 친환경 녹지공간 ‘숨;편한 포레스트’, 음성도서 제작 사업 ‘드림보이스’, 지역 저소득층 반찬 지원 ‘희망수라간’ 등 사회공헌 프로그램과 ‘동반성장 컨퍼런스’, ‘파트너사 간담회’, ‘경력단절 여성 인재 육성 프로그램’ 등 다양한 사회적 활동들로 높은 평가를 받았다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “준법경영, 상생, 친환경 등 선도적으로 추진해온 사회적 책임 활동이 2년 연속 공식적인 인정을 받아 기쁘다”며 “앞으로도 적극적인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 추진해 모든 이해관계자들로부터 더욱 신뢰받는 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.

