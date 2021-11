美 신규 실업수당 청구건수, 26만9000건…코로나 사태 후 최저치(상보)

[아시아경제 이현우 기자] 미국 노동부는 지난주(10월24일∼30일) 신규 실업수당 청구 건수가 26만9000건으로 집계돼 코로나19 사태 이후 최저치를 기록했다고 밝혔다.

4일(현지시간) CNBC 등 외신에 따르면 미 노동부는 이날 발표한 신규 실업수당 청구건수가 26만9000건으로 전주대비 1만4000건 감소했으며, 이는 코로나19 사태 이후 최저치 기록을 경시한 것이라고 밝혔다. 이는 월스트리트저널(WSJ)기 집계한 전문가 전망치 27만5000건을 밑돌았다.

최소 2주 이상 실업수당을 청구하는 '계속 실업수당 청구' 건수도 13만4000건 감소한 210만 건으로 집계됐다. 실업수당 청구 건수가 뚜렷한 감소세를 보이는 것은 인력난에 시달리는 기업들이 직원들을 붙잡아두기 위해 애쓰고 있기 때문이라고 마켓워치는 분석했다.

이와함께 델타변이 확산이 진정국면에 접어들면서 주춤하던 미 고용시장의 회복 속도가 다시 빨라지고 있다는 신호로 해석된다고 CNBC는 전했다. WSJ는 경제 전문가들은 노동부가 5일 발표 예정인 10월 비농업일자리가 전월의 두 배 이상인 45만개 증가할 것으로 예상한다고 전했다.

