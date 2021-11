[아시아경제 이현우 기자] 4일 유럽 증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 테이퍼링(자산 매입 규모 축소) 결정을 소화하며 상승세로 출발했다.

영국 FTSE100 지수는 전장대비 0.20% 상승한 7,263.41에 개장했고, 독일의 DAX 지수는 0.55% 오른 16,048.26에 움직였다. 프랑스 CAC40지수는 전일보다 0.37% 상승한 6,976.19를 기록했다. 유로스톡스 50지수는 0.57% 오른 4,334.06을 기록 중이다.

