'2021 대한민국 소상공인대회' 경남 창원서 열려

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 2021 대한민국 소상공인대회가 4일부터 5일까지 창원컨벤션센터에서 '새로운 일상의 시작, 소상공인과 함께하는 대한민국'을 주제로 열렸다.

대한민국 소상공인대회는 소상공인의 사회·경제적 지위 향상과 지역주민과의 관계 증진을 위해 매년 11월 5일로 지정된 소상공인의 날에 열리는 행사다. 지난해 5월 경남도와 창원시가 협업해 행사 유치에 성공했다.

중소벤처기업부가 주최하고 소상공인연합회와 소상공인시장진흥공단이 주관하는 이번 대회에서는 일상의 단계적 회복을 염원하는 희망의 메시지를 전달하며 소상공인들의 새로운 도약을 다짐하는 행사들로 치러진다.

4일 개최된 기념식에는 하병필 경남도지사 권한대행을 비롯해 권칠승 중소벤처기업부 장관, 윤영석(양산갑)·이성만(인천부평구갑)·최승재(비례) 국회의원, 허성무 시장, 오세희 소상공인연합회장, 조봉환 소상공인시장진흥공단 이사장 등이 참석했다.

정부포상 및 기관 표창 수여식에는 모범 소상공인, 소상공인 육성 공로자와 소상공인 지원 우수단체 부문에서 145명의 개인과 단체가 수상의 영광을 안았다.

행사장에서는 소상공인 현장 지원관이 마련돼 소상공인 재기 지원 사업 홍보·상담, 수출지원 및 법률·노무 상담을 받을 수 있으며, 소상공인 정책에 대한 이벤트 행사도 준비돼 있다.

올해는 소상공인의 지역경제 상생·발전 방향을 함께 모색하는 세미나도 개최된다.

또한 소상공인 체험관, 우수제품 홍보와 판매관 운영으로 소상공인과 지역 주민들이 함께 즐길 수 있도록 다채로운 부대행사가 열린다.

이 외에도 업종별 소상공인들의 숙련된 기술과 재능을 선보이고 교류와 협력의 장을 마련하고자 애견미용, 맞춤 양복, 외식업, 메이크업 등 4개 업종에 대해서 기능경진대회도 별도로 추진된다.

하 권한대행은 "소상공인들은 코로나19로 누구보다 힘든 시기를 버티며 경제 현장을 지켜 오셨다"며 "소상공인의 경영 안정을 위한 정책들을 꼼꼼히 살피고 완전한 일상 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

