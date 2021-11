[아시아경제 박소연 기자] 동원F&B 동원F&B 049770 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 3,000 등락률 +1.47% 거래량 4,332 전일가 204,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 동원F&B, 김용진 교수 사외이사직 중도 사임동원F&B 계열사 합병 결정…동원홈푸드, 세중 흡수합병동원F&B, 2분기 영업이익 209억원…전년동기대비 26%↑ close 는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 491억원으로 지난해 동기보다 11.87% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 4일 공시했다. 매출은 9651억원으로 작년 동기 대비 7.54% 증가했다. 순이익은 151억원으로 50.92% 줄었다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr