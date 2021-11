장연주 광주시의원 "공공심야약국 확대해야"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 장연주 광주광역시의원(정의당)이 공공심야약국 확대의 필요성에 대해 강조했다.

장 의원은 4일 광주시 복지건강국 행정감사에서 공공심야약국 확대에 대한 대책을 마련하고 있는지를 물었다.

광주시는 지난 2018년 광주시 공공심야약국 지원조례를 제정하고 현재 북구와 서구에 1곳씩 2개의 약국을 지정해 운영을 지원하고 있다.

지난해 행정감사에서 장 의원은 심약약국 운영현황과 이용자들에 대한 실태를 파악해 공공의료확충의 측면에서 확대 계획을 세울 것을 제안한 바 있다.

장 의원은 “공공심야약국을 이용하는 대부분의 시민들은 심야에 일하시는 분들이 많은데 이분들이 다치거나 아프면 갈 수 있는 곳이 응급실 밖에 없고 그래서 과도한 응급실 이용 의료비를 부담해야 한다”며 “공공심야약국을 확대할 계획을 적극 마련해야 한다”고 주장했다.

이에 이달주 광주시 복지건강국장은 “현재 시민들의 이용현황과 만족도에 대해 조사하고 있고 내년에 5개 구로 확대하기 위해 내년 예산에 반영해놓은 상태다’고 답변했다.

