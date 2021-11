[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이다인이 청순미를 과시해 눈길을 끌었다.

이다인은 최근 자신의 SNS에 "Goodbye Summer"라는 짧은 글과 함께 사진 몇 장을 게재했다.

공개된 사진 속 이다인은 쇄골라인이 드러나는 플라워 패턴 원피스를 입고 호텔 침대에 앉아 여유롭게 휴가를 즐기고 있다.

