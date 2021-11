[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 법무부 법사랑 위원 함양지구협의회는 4일 오전 함양 제일고등학교 정문에서 학교폭력 예방을 위한 캠페인 활동을 펼쳤다.

등교 시간에 맞춰 실시한 이 날 활동은 정구상 회장을 비롯한 법사랑 회원 10여명과 정병주 교장과 학교 선생님들이 참여했다.

협의회는 등교하는 학생들에게 학교폭력 대응하는 법, 신고요령 등 이를 예방하려는 방법 등을 홍보했다.

정구상 회장은 “직접적인 폭력뿐 아니라 온라인을 통한 폭력 등 학교폭력이 점차 다양해지고 있다”며 “학교폭력은 단순히 학생들만의 문제가 아니라 어른들도 관심을 가지고 적극적으로 나서 함께 해결해 나가야 할 문제”라고 말했다.

