비씨카드가 4일 부산 해운대구 벡스코에서 부산시와 '부산 데이터 기반 금융기술 산업 육성 및 지원'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. MOU체결 후 변형균 비씨카드 AI빅데이터 본부장(왼쪽 첫번째), 김윤일 부산시 경제부시장(세번째)과 타사 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr