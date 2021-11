캐나다·폴란드 등 40개국, 2040년까지 석탄발전 단계적 폐지 합의

선진국 2030년대·개도국 2040년대까지 석탄 폐지

"美·中·印 등 주요 석탄 소비대국 불참 한계"

[아시아경제 김수환 기자] 캐나다, 폴란드, 칠레, 베트남 등 주요 석탄 소비국을 포함한 40개 국가가 석탄 발전을 단계적으로 폐지하는 중장기 계획에 합의했다.

3일(현지시간) 영국 글래스고에서 진행 중인 제26차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 이들 국가가 이러한 내용의 성명서에 합의했다고 가디언지가 보도했다.

성명에 참여한 국가 가운데 폴란드, 베트남, 칠레 등 18개국은 석탄 발전 폐지 정책에 처음으로 참여했다고 영국 정부는 설명했다.

석탄은 화석연료 중 탄소배출량이 가장 많은 것으로 알려졌다. 이런 이유로 탄소 감축 목표를 달성하기 위해서는 석탄 소비를 줄여나가는 것이 가장 중요하다.

이 성명에 참여한 국가들은 자국 안팎의 신규 석탄 발전소에 대한 투자를 즉시 중단하고, 청정에너지 도입을 서두르기로 했다.

특히 석탄 발전 비중을 단계적으로 줄여 선진국은 2030년대에, 나머지 개발도상국은 2040년대에 석탄발전을 최종적으로 중단하기로 했다.

앞서 미국과 영국 등 선진국들은 지난 2일 남아프리카공화국의 석탄 감축을 돕기 위해 85억달러(약 10조원)를 지원한다고 밝혔다.

COP26 개최국인 영국의 크와시 쿠르텡 산업에너지부 장관은 "석탄의 종말이 눈앞에 다가왔다"며 "석탄의 운명을 끝내고, 청정에너지로 전환해 환경에도 도움 되고 경제적 이익도 누리는 방향으로 세계가 올바르게 나아가고 있다"고 반겼다.

이와 별개로 석탄 감축을 위해 만들어진 국제조약인 '탈석탄동맹(PPCA·Powering Past Coal Alliance)'은 우크라이나를 비롯해 28개국이 새로 가입했다고 밝혔다. 특히 우크라이나는 자국내 에너지원의 3분의 1에 달하는 석탄을 2035년까지 없애기로 했다.

그러나 이번 성명에 한계가 크다는 지적도 나온다. 호주, 중국, 인도, 미국 등 석탄 소비량이 큰 주요 국가들이 대거 불참했다고 가디언 등은 지적했다.

2019년 기준으로 석탄은 전세계 에너지원 중 37%를 차지했다. 결국 석탄 소비량이 큰 국가들이 적극적으로 감축 노력에 동참해야 '탈석탄'을 달성할 수 있다는 의미다.

중국과 인도, 베트남 등 일부 국가들은 경제 성장을 이유로 값싼 에너지원인 석탄 발전을 늘리기 위해 석탄 발전소 신설 계획을 잇따라 밝혔다.

또한 단계적 석탄발전 폐지 시점도 기후변화의 시급성을 고려하면 너무 늦은 시기로 설정됐다는 비판도 나온다.

COP26 그린피스 대표단의 후안 파블로 오소니오 대표는 "화석에너지 사용량 감축 목표치를 달성하려면 이번 성명 내용은 크게 부족하다"며 "이 작은 인쇄물(성명) 덕분에, 각국은 석탄발전을 언제 중단할지 등을 두고 오히려 엄청난 재량권을 확보했다"고 지적했다.

