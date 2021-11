"올해 글로벌 탄소배출, 코로나19 이전 수준…역대최대 근접"

[아시아경제 김수환 기자] 코로나19 여파로 작년에 주춤했던 전 세계 이산화탄소 배출량이 올해 경제활동 회복과 함께 다시 증가세로 돌아서며 역대 최고치에 근접한 것으로 추정됐다.

온실가스 배출량을 추적하는 국제 연구 단체인 글로벌탄소프로젝트(GCP)는 4일(현지시간) 영국 글래스고에서 진행 중인 제26차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 이 같은 내용을 담은 연례보고서를 공개했다.

GCP에 따르면, 올해 화석연료 연소에서 비롯되는 이산화탄소 배출량은 작년보다 4.9%까지 증가한 36.4기가톤(GT)에 이르러 2019년 수준과 비슷할 것으로 예상된다.

작년에는 코로나19에 따른 봉쇄 조치 등의 영향으로 경제 활동이 제한되면서 이산화탄소 배출량이 전년보다 5.4% 감소했었다.

미 스탠퍼드대학 지구시스템과학과의 로버트 잭슨 교수는 "고무밴드처럼 다시 튀어 올랐다"며 "이는 (금융위기가 발생한) 2008년 이듬해에 탄소 배출량이 1.5% 줄었다가 2010년에 아무것도 바뀌지 않았다는 듯 다시 5% 튀어 오른 것과 똑같은 상황"이라고 지적했다.

특히 최대 온실가스 배출국인 중국의 경우 올해 온실가스 배출량은 11GT에 달해 2019년에 비해 5.5% 늘어날 것으로 GCP는 예상했다.

전 세계 이산화탄소 배출의 약 3분의 1을 차지하고 있는 중국이 팬데믹으로 주춤했던 경제를 회복시키기 위해 석탄발전소의 가동을 부쩍 늘리고 있다.

온실가스 배출 세계 3위인 인도 역시 올해 이산화탄소 배출량이 2019년보다 4.4% 늘어날 것으로 추정된다.

전 세계 석탄 사용은 2014년 최고점을 찍은 후 감소세를 보여왔다. 올해는 비록 2014년 수준에는 못 미치더라도 팬데믹 이전인 2019년 수준을 상회할 것이라는 것이 연구자들의 전망이다.

노르웨이 오슬로에 있는 국제기후연구센터의 글렌 피터스 연구부장은 "석탄의 (사용량) 귀환이 정말 놀랍다"며 "우리는 중국의 석탄 사용이 이미 정점을 지났다고 생각했는데, 이제 정점이 다시 돌아온 셈"이라고 지적했다.

중국에 이어 현 온실가스 배출 세계 2위이자 역대 1위인 미국을 비롯해 일본, 멕시코, 유럽 14개국 등 전 세계 온실가스의 약 4분의 1을 차지하는 23개국에서는 지난 10년간 이산화탄소 배출량이 감소한 바 있다.

또한 재생에너지 사용은 올해 들어 10% 이상 성장해 최근 평균과 비슷한 수준을 보인 것으로 나타났다고 GCP는 밝혔다.

이어 화석연료 연소가 아닌 토양으로부터 배출되는 이산화탄소가 종전보다 줄어든 것은 뜻밖의 희소식으로 여겨진다고 GCP는 덧붙였다. 이는 산림 재생이 생각했던 것보다 더 호조를 보인 덕분인 것으로 전해졌다.

이에 올해 나무나 토양의 이산화탄소 배출량은 2000년대 초반의 64%에 불과한 2.9기가톤에 그친 것으로 추정된다고 GCP는 설명했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr