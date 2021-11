국민銀, 마이데이터 적합성 심사 통과…"내달 생활금융서비스 제공"

내달 1일부터 KB스타뱅킹에서 다양한 생활금융서비스 제공 계획

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 금융보안원이 주관하는 표준 API 최종 규격 기준의 ‘마이데이터 서비스 기능적합성 심사 통과 및 보안 취약성 점검’을 완료했다고 4일 밝혔다.

이번 심사는 금융당국이 정한 행위 규칙에 따라 마이데이터 서비스의 적격성을 점검하는 과정이다. 이후 KB국민은행은 신용정보원의 마이데이터 실환경 테스트를 통한 마이데이터 서비스 최종 점검에 나설 계획이다. 마이데이터 API가 본격 시행되면 고객의 전송 요구에 따라 각 업권에 흩어진 신용정보를 전송해 고객에게 서비스할 수 있게 된다.

다음 달 1일부터 KB국민은행은 KB스타뱅킹을 통해 ▲나를 알고 내게 맞는 솔루션을 제공하는 ‘자산관리 서비스’ ▲내게 꼭 맞는 혜택을 알려 주는 ‘지출관리 서비스’ ▲매일 더 나아지는 금융 습관 메이커 ‘Better Me 목표챌린지 서비스’ ▲다양한 실물자산부터 신용관리까지 더 쉽게 관리하는 ‘금융플러스 서비스’ 등 고객 중심의 맞춤서비스를 제공할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "‘나(고객)의 모든 일상을 함께하는 생활금융플랫폼 서비스’가 될 수 있도록 안정적인 서비스 구현을 위해 철저히 준비했다”며, “고객 중심의 혁신적이고 차별화된 마이데이터 서비스를 제공하도록 노력하겠다"고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr