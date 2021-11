금융당국 "통장에서 잠자는 숨은 자산 찾아가세요"

'상호금융 휴면 예·적금 등 찾아주기' 캠페인 실시

[아시아경제 이광호 기자]금융당국과 상호금융업권은 '통장에서 잠자는 숨은 자산 찾기 캠페인'을 진행한다고 4일 밝혔다.

캠페인은 5일부터 다음달 24일까지 약 7주간 금융위원회·행정안전부·농림축산식품부·해양수산부·산림청·금융감독원·금융결제원·상호금융 중앙회 공동으로 실시된다.

금융당국과 상호금융업권은 금융소비자의 숨은 자산을 찾아주기 위해 지속적으로 캠페인 등을 추진했으나, 지난 6월말 현재 상호금융업권에서 찾아가지 않은 휴면·장기미거래 예·적금(1조6320억원), 미지급 출자금·배당금(2574억원)은 여전히 총 1조8894억원에 이르고 있다.

이에 따라 휴면 예·적금 등을 쉽게 찾을 수 있는 캠페인을 진행할 필요가 있어, 지난 상호금융정책협의회에서 휴면 예·적금 등을 찾아주는 캠페인을 공동으로 추진하기로 했다.

숨은 자산이 있는 금융소비자에게 우편, 문자 등으로 개별 안내하고, 전 국민을 대상으로 자산 조회와 환급 방법에 대해 적극 홍보할 예정이다.

숨은 자산을 보유한 고객은 조합의 영업점을 직접 방문해 신청서 작성 이후 자산을 수령할 수 있다.

또 금결원 '계좌정보통합관리서비스(어카운트인포)'와 금감원 '금융소비자포털'에서 자산을 한번에 조회하고 휴면 예·적금은 50만원까지, 미지급 출자금·배당금은 1000만원까지 즉시 본인의 다른 계좌로 이전하거나, 기부할 수 있다.

해당 금액을 초과하는 경우 영업점 직접 방문을 통해 수령이 가능하다.

금융당국 관계자는 "이번 캠페인을 통해 금융소비자들은 본인의 소중한 숨은 자산을 보다 쉽게 찾아 이를 생활자금 등에 활용할 수 있고, 조합도 국민의 재산을 잊지 않고 찾아줌으로써 상호금융업권에 대한 대국민 신뢰도 제고에 기여할 것"이라고 말했다.

