파라다이스시티, '웨딩·가족연 프로모션' 실시

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 '웨딩·가족연 프로모션'을 실시한다고 4일 밝혔다.

프로모션은 내년 1월31일까지 진행된다. 호텔 측은 "이번 프로모션은 '단계적 일상회복(위드 코로나)' 전환을 맞아 그동안 미뤘던 결혼식, 돌잔치 등을 준비하는 고객을 위해 알찬 특전으로 마련했다"며 "호텔 곳곳에 전시된 3000여점 아트워크를 배경으로 스냅 사진을 촬영할 수 있는 특권도 누릴 수 있다"고 말했다.

파라다이스시티 관계자는 "이달 '위드 코로나'가 본격적으로 시행됨에 따라 지난 달 말부터 결혼식이나 가족 행사, 기업 행사 등 각종 연회 관련 문의가 늘고 있다"며 "그동안 억눌렸던 수요 공략을 위해 복합리조트로서의 강점을 활용한 보다 실질적인 혜택 마련에 심혈을 기울이고 있다"고 말했다.

'위드 파라다이스 웨딩 프로모션'은 예식 당일 양가 부모님을 위한 디럭스룸 2객실과 함께 신랑 신부를 위한 디럭스룸 1박, '온더플레이트' 조식 2인 등을 포함했다. 하객용 왕복 셔틀버스 서비스, 100만원 상당의 웨딩 케이크 및 샴페인, 웨딩 당일 가족 숙박 할인 10% 혜택 등도 넣었다.

파라다이스시티는 "이번 프로모션은 하객 200명 이상의 2022년 내 예식에 한해 적용된다"며 "고객 요구에 맞춘 다양한 공간 제안과 웨딩 스타일링, 식음 메뉴 선별 등이 이뤄진다"며 고 말했다.

돌잔치 등 가족 행사를 계획 중인 고객들을 위해 '스위트 투게더 가족연 프로모션'도 실시한다. 내년 6월까지 15인 이상 규모 가족 행사 진행 시 파라다이스시티 '가든카페'의 케이크 교환권 5만원권 1매를 증정한다. 쌀가루로 만든 '화이트 코튼' 케이크와 '계절 과일 케이크', '파리지엔느' 등 다양한 케이크 라인 중 선택 가능하다.

파라다이스시티는 웨딩·가족연 신규 프로모션을 기념해 후기 이벤트 '트러스티 파라다이스 로열티 프로모션'도 전개한다. 파라다이스시티에서 결혼식이나 돌잔치 등을 진행한 후기를 블로그 및 SNS에 업로드 시 '라운지 파라다이스' 애프터눈 티 세트 바우처 1매를 제공한다. 행사 후 지인에게 추천해 예약이 성사되면 추천해준 고객에게 23만원 상당의 '온더플레이트' 뷔페 식사권 2매를, 신규 예약 고객에게 10만원 상당의 '센트 오브 파라다이스' 디퓨저 1세트를 증정한다.

파라다이스시티는 기업 회원을 대상으로 연회장 대관 시 미팅 크레딧 적립을 비롯한 다양한 혜택을 선사하는 무료 멤버십 '이벤트 멤버십 클럽'을 내놨다. 연회장 대관료 할인 또는 무료 제공과 45인승 왕복 버스 무료 운영, 객실 업그레이드 및 무료 제공 등 을 담았다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr