위메프, '안사고뭐하니 시즌2-커머스 영상 공모전' 개최

소상공인 파트너사 40곳 제품 주제로 자유롭게 홍보영상 제작해 참여

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 코로나19로 지친 소상공인 매출 활성화를 지원하는 '안사고뭐하니 시즌2-커머스 영상 공모전'을 진행한다고 4일 밝혔다. 접수 기간은 내달 30일까지다.

이번 공모전은 위메프가 중소기업유통센터 '소상공인 V커머스 지원사업' 일환으로 진행하는 행사다. 공모전 참여는 선정된 소상공인 40곳의 제품을 이용해 영상을 제작하면 된다. 제작한 영상은 개인 유튜브 채널에 필수 해시 태그와 함께 업로드를 한 뒤 공모전 담당자 메일로 해당 URL을 전달해야 한다.

수상작은 제품에 대한 이해도·창의성·완성도 등을 종합적으로 평가한다. 대상 1팀 600만원, 최우수상 1팀 300만원 등 총 상금 3100만원을 시상한다.

위메프 관계자는 "이번 공모전은 소비자들이 직접 참여해 크리에이티브를 펼치는 동시에 소상공인에게 힘을 실어주는 1석 2조의 효과를 내도록 기획했다"며 "톡톡 튀는 크리에이티브 홍보 영상과 함께 소상공인 매출 신장 성과가 나타날 수 있도록 다양한 기획전 등도 함께 지원할 것"이라고 말했다.

