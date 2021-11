尹, 이재명 '임대아파트 발언'에 "반(反)서민적 얼굴 드러나"

"임대아파트 개발 손해라니, 이재명 후보는 부동산 개발업자인가"

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 이재명 더불어민주당 대선 후보의 이른바 '임대아파트 손해' 발언을 두고 "입만 열면 서민, 서민 하던 이재명 후보의 '친서민' 가면이 다시 한 번 찢어졌다"고 비판했다.

윤 전 총장은 4일 오전 자신의 페이스북을 통해 '또 한 번 찢어진 이재명의 親서민 가면'이라는 제목의 글을 올리며 이같이 밝혔다.

그는 "'임대아파트는 손해라 안 지으려 한다'는 이재명 후보의 육성이 공개되어 논란이 일고 있다. 충격적"이라고 운을 뗐다.

전날 김은혜 국민의힘 의원은 이 후보의 지난 2013년 1월 성남시장 새해 인사회 영상을 공개했다. 영상에는 이 후보가 "임대아파트 지어 운영하고 이런 건 안 하려고 한다. 그건 손해가 나니까. 그것 때문에 적자 나는 것"이라고 말하는 장면이 담겼다.

이에 윤 전 총장은 "서민을 위해서 필요한 임대아파트인데 개발 이익이 얼마 안 남아서 안 짓겠다니"라며 "임대아파트를 이익이 남느냐 안 남느냐로 판단하는가? 이재명 후보는 부동산 개발업자인가?"라고 지적했다.

이어 해당 발언을 두고 "이재명 후보의 두 얼굴"이라며 "한쪽으로는 국민을 향해 현금을 살포하며 친서민을 가장하고, 한쪽으로는 서민들의 보금자리를 손익을 잣대로 헌신짝처럼 여기는 반(反)서민인 두 얼굴"이라고 직격했다.

윤 전 총장은 또 "이재명 후보는 대장동 개발을 본인이 설계한 것이라고 자백한 적이 있다"며 "오늘 공개된 발언을 보니 역시나 이미 계획이 서 있었던 것으로 보인다. 적자 나는 임대아파트 규모를 최대한 줄여서 자기 측근과 민간업자들에게 천문학적 개발 이익을 안겨줄 계획"이라고 주장했다.

그러면서 "오늘 보니 이재명 후보의 적은 과거의 이재명"이라며 "'아무공약 대잔치'에다가 문제가 드러나면 무엇이든 부인하는 분이니 아마도 8년 전의 발언이 기억이 안 나시겠다. 하지만 국민은 다 알고 있다. 이재명 후보의 두 얼굴을 이렇게 똑똑히 보고 있다. 이제 그 가면을 벗으라"고 비판했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr