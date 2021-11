심상정, 김만배·남욱 구속에 "이재명, 특검 수용하라"

[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선후보가 4일 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심인물인 화천대유 대주주 김만배씨와 천화동인 4호 소유주인 남욱 변호사가 구속된 것과 관련해 "이재명 후보는 떳떳하다면 특검을 수용해야 한다"고 강조했다.

심 후보는 이날 오전 대장동 핵심 관계자 구속 관련 메시지를 내고 "대장동 사건의 민관결탁 부정부패와 공공유린, 공익 포기에 대한 책임을 철저히 규명해야 한다"면서 이같이 말했다.

심 후보는 "대장동 핵심 관계자들이 구속된 만큼, 이재명 후보의 직무유기와 배임 의혹 규명을 위한 수사만 남았다"면서 재차 대장동 의혹과 관련한 특검을 촉구했다.

이와 함께 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장을 향해서도 "윤 후보도 자유로울 수 없다"고 직격했다.

심 후보는 "(윤 후보는)부산저축은행 불법대출 수사 당시 주임검사였다"면서 "'대장동 대출'건을 무마하고 봐줬다는 의혹의 실체를 규명해야 한다"고 지적했다.

그러면서 검찰에는 성역 없는 철저한 수사를 당부했다.

심 후보는 "검찰은 곽상도 전 의원, 박영수 특검, 권순일 전 대법관 등 정치권과 법조 카르텔 실세 인사들에 대해서는 손도 안댔다"고 꼬집으며 "실체를 낱낱이 밝혀야 한다"고 말했다. 그는 "이 후보와 윤 후보가 대장동 의혹의 핵심에 서 있는 만큼 검찰은 미래권력에 눈치볼 수밖에 없다"면서 "검찰이 대선까지 시간을 끌거나, 설사 수사 결과를 내놓더라도 국민들은 검찰의 공정성에 불신을 거두기 어렵다는 것이 중론"이라고 했다. 이어 "어제 발표된 여론조사에 따르면 국민 70.9%가 특검이 필요하다고 답했다"며 "결국 국민 10명 중 7명은 대장동 의혹의 최종 실체를 밝히는데 검찰 수사를 신뢰하지 않는다"고 결론 내렸다.

심 후보는 "누가 덜 나쁜지를 경쟁하는 '대장동 아수라장' 대선판으로는 대한민국의 미래를 열 수 없다"면서 "이재명 후보의 결자해지를 촉구한다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr