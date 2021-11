CJ온스타일, 가을·겨울 맞이 ‘뷰티페어’…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 오는 8일부터 11일까지 가을·겨울 시즌을 맞아 ‘뷰티페어’ 행사를 실시한다고 4일 밝혔다.

이번 행사기간 동안 CJ온스타일 애플리케이션(앱)에서 3만원 이상 화장품을 구매하면 주문 금액의 13%인 최대 3만 원의 적립금을 지급한다.

인기 뷰티 인플루언서가 진행하는 모바일 라이브 방송도 편성된다. 오는 8일부터 10일까지는 스위스 럭셔리 스킨케어 브랜드 ‘발몽’을 최대 18% 할인하는 모바일 라이브가 준비됐다. 8일에는 인플루언서 ‘짜증대마녀’와 ‘이블리’가 프리미엄 Y존 세럼 ‘플리흐델 여성 청결제’를 최대 60% 할인된 가격에 소개한다. 11일에는 인플루언서 ‘그레이스’가 잡티에 효과적인 ‘시크릿에이지 카르노신 화이트닝 크림’을 판매한다.

백화점 뷰티 브랜드를 특가에 만날 수 있는 브랜드 위크도 진행한다. 오는 8일부터 이틀간 ‘더 바디샵’ 제품에 대해 연중 최대 할인 행사를 진행한다. 8일부터 14일까지는 ‘로레알 파리’ 전품목을 최대 53% 할인하고, 매일 특정 품목을 구매하면 같은 품목을 증정하는 1+1 행사도 진행한다.

CJ온스타일 관계자는 “본격적인 위드 코로나가 시작되며 다시 화장품을 찾는 고객이 늘어나 뷰티업계가 활기를 되찾고 있다”며 “많은 고객들이 다시 한번 뷰티 쇼핑의 매력을 즐기시길 바라는 마음으로 이번 프로모션을 기획했다”고 말했다.

