추억의 국민학교 떡볶이, ‘2021 코리아세일페스타’ 참가

[아시아경제 유현석 기자] 추억의 국민학교 떡볶이는 국내 최대 쇼핑 축제인 ‘2021 코리아세일페스타 (Korea Sale FESTA)’를 맞아 공식 온라인 쇼핑몰을 통해 할인 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.

해당 행사는 산업통상자원부가 후원하는 행사로 전국적으로 소비 분위기를 조성해 내수경제를 활성화 하는데 목적을 두고 있다. 1일부터 오는 15일까지 2주간 온·오프라인에서 열린다. 지난 28일 기준으로 참여하는 업체는 2000개사로 지난해 1784개사를 뛰어넘는 역대 최대 규모이다.

‘국떡’은 어린 시절 학교 앞에서 먹던 떡볶이를 재현해 소비자의 꾸준한 사랑을 받고 있는 국떡 오리지널라인(▲오리지널, ▲통후추맛, ▲매운맛, ▲매운 짜장맛)과 ▲치즈떡볶이 , ▲쫄볶이, ▲라볶이를 할인해 제공하는 구매 혜택을 마련했다. 자세한 사항은 ‘코리아세일페스타’ 공식 홈페이지와 ‘국떡’ 공식몰 그리고 마켓컬리에서 확인 가능하다. 국떡 오리지널 제품은 2013년 출시 이후 국내 주요 온라인 쇼핑몰에서 냉동 떡볶이 분야에서 판매 상위권에 꾸준히 이름을 올리고 있는 대표 제품이다.

국떡 측은 “코로나19의 장기화로 위축된 소비심리를 살리는데 보탬이 되기 위해 이번 행사에 뜻을 함께하게 됐으며, 합리적이고 실속 있는 쇼핑이 되길 바란다”며 “계속해서 우수한 제품과 내실 있는 이벤트를 마련해 고객들의 만족도를 한층 더 높일 수 있도록 힘쓰겠다”고 전했다.

