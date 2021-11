[특징주] 카카오페이, 상장 이틀째 장중 4%대 하락

[아시아경제 이민지 기자] 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 178,500 전일대비 14,500 등락률 -7.51% 거래량 1,460,458 전일가 193,000 2021.11.04 10:06 장중(20분지연) 관련기사 기관 연일 쓸어 담은, 新메타버스 대장주! “제2의 자이언트스텝 공개”"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개카카오페이 ‘웃고’, 카카오뱅크 ‘울고’ close 가 장중 4% 넘게 하락하고 있다.

4일 오전 9시 31분 카카오페이는 전 거래일 대비 4.15% 하락한 18만5000원에 거래됐다. 이날 카카오페이는 장 초반 전 거래일 대비 6.2% 내린 18만100원에 거래되기도 했다.

전일 코스피시장에 상장한 카카오페이는 공모가(9만원) 대비 2배가량 많은 19만3000원에 거래를 마치며 카카오뱅크에 이어 금융주로는 두 번째로 시총이 큰 기업으로 올라섰다. 대규모 패시브 자금 유입 기대감과 코스피200특례 편입에 대한 기대감을 높이며 주가 상승 전망이 확대되고 있지만 상장 이틀째 카카오페이는 돌연 하락세를 보이고 있다. 이 시각 외국인투자자들은 전일(14만9568주)에 순매도세를 유지 중인데 장 초반 6만7000여주를 시장에 내놓은 것으로 나타났다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr