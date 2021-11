김남국, 尹에 "경선 유불리로 광주 방문 미루는 비겁함에 치가 떨려"

"무식은 공부하면 나아지겠지만 이런 모습은 해결책 있을지 의문"

[아시아경제 윤슬기 기자] 광주광역시 방문 연기 가능성을 제시한 윤석열 국민의힘 대선 예비후보 측을 두고 김남국 더불어민주당 의원이 "잘못했으면 진심으로 반성하고 사과하면 되는 것이지 당내 경선 유불리를 고려하는 태도에 치가 떨린다"라고 비판했다.

김 의원은 3일 자신의 페이스북에 '당내 경선을 핑계로 사과를 미루는 윤석열 후보의 비겁함에 말문이 막힙니다'라는 제목의 글을 올려 이같이 말했다.

김 의원은 "전두환 찬양 발언 논란으로 호남을 모욕했던 윤석열 후보가 광주를 방문해 사과한다더니 당내 경선을 빌미로 밀당만 하고 있다"라며 "오늘 윤석열 후보 측 권성동 의원님은 아침 인터뷰에서 광주 방문은 정식적으로 논의하지 못했고, 당의 정식 후보가 되어 공약과 함께 방문하는 것이 적절하다고 말하기까지 했다"라고 말했다.

이어 김 의원은 "당내 경선을 핑계로 사과하는 것마저 미루는 윤석열 후보의 비겁함에 말문이 막힌다"라며 "무식은 공부라도 하면 나아질텐데, 이런 모습은 해결책이 있을지 의문"이라고 일갈했다.

김 의원은 또 "잘못이라는 것을 알았다면 바로 사과하면 될 일"이라며 "'개 사과' 사진이나 올리면서 호남이 받은 상처를 후벼파던 윤석열 후보의 모습에 무엇을 바라겠나"라고 비꼬았다.

끝으로 김 의원은 "윤석열 후보님, 혹여나 정치쇼를 위해 굳이 광주를 방문하려거든 공약 대신 진정성과 진심을 담아주셨으면 좋겠다"라며 "정식 후보가 되기 이전에 사람으로서 최소한의 도리를 갖추고 방문해주시기를 바란다"라고 말했다.

한편 윤 후보 측은 지난달 25일 광주 방문을 예고했지만, 1일 윤 후보 캠프 대외협력특보 김경진 전 의원이 MBC 라디오 '표창원의 뉴스하이킥'에 출연해 광주 방문 연기 가능성을 언급했다.

