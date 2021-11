시몬스, 1억 상당 '난연 매트리스' 기부…소방관 복지향상 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 시몬스가 한국소방복지재단와 업무협약(MOU)을 체결하고 전국 소방서 등에 1억원 상당의 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스와 침대 프레임 세트 기부를 약속했다.

시몬스 침대는 지난 2일 서울 삼성동 시몬스 사옥에서 김영훈 시몬스 침대 부사장, 이지민 한국소방복지재단 이사장 등이 참석한 가운데 소방관 복지 증진과 생활 속 소방안전 문화 정착을 위한 MOU를 진행했다.

양사는 이번 협약을 통해 ▲소방관 복지 증진을 위한 각종 지원 ▲생활 속 소방안전 문화 조성과 각종 제도 마련에 적극 나선다는 계획이다.

시몬스 침대는 한국소방복지재단이 실시한 수요 조사를 바탕으로 전국 소방서와 소방학교 등에 1억원 상당의 난연 매트리스와 침대 프레임 세트를 순차 전달한다. 지난 2019년 이후 3년 연속 기부다.

한국 시몬스는 2018년 난연 매트리스를 국내 최초로 개발·출시했고 지난해에는 특허청으로부터 화재 안전성을 인정받아 난연 특성을 갖는 매트리스 특허까지 취득했다. 시몬스 난연 매트리스는 신소재 '맥시멈 세이프티 패딩(Maximum Safety Padding)'이 적용돼 불에 잘 타지 않고 불이 붙더라도 천천히 자연 소멸된다.

이는 화재 시 실내 전체가 폭발적으로 화염에 휩싸이는 플래시 오버(Flash over)를 방지해 소방관들의 안전한 화재 진압 환경 보장과 재실자가 대피할 수 있는 골든타임 확보에 기여한다.

이지민 한국소방복지재단 이사장은 "앞으로도 시몬스 침대와 함께 국민의 생명과 안전을 위해 매일같이 화마와 싸우는 소방관의 복지를 개선함은 물론 생활 화재 안전 문화 정착에 적극 앞장서겠다"고 말했다.

