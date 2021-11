[아시아경제 강나훔 기자] 카카오는 올해 3분기 매출은 1조7408억 원, 영업이익은 1682억 원을 각각 기록했다고 4일 밝혔다.

이는 전년동기대비 각각 58%, 40%씩 늘어난 규모다. 영업이익률은 9.7%로 집계됐다.

