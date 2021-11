[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨이 배달의민족 주문 고객을 대상으로 인기 메뉴와 치즈볼로 구성된 다양한 세트메뉴를 3000원 할인하는 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이벤트는 이날과 오는 9일~11일 진행된다.

배달의민족에 접속해 bhc치킨 매장에서 해당 세트메뉴를 선택한 뒤 결제 시 자동으로 할인이 적용된다.

할인 대상 메뉴 중 치즈볼로 구성된 세트메뉴는 총 13종이다. ‘로젤킹’, ‘뿌링클’, ‘맛초킹’, ‘골드킹’ 등 한 마리 세트메뉴 7종과 ‘뿌링클콤보’, ‘맛초킹콤보’ 등 콤보시리즈 세트메뉴 5종, ‘골드킹순살’ 세트메뉴다.

지난달 새롭게 선보인 신메뉴 3종 (‘로젤킹’과 ‘로젤킹순살’, ‘하바네로 포테킹 후라이드’)도 해당 기간 동안 3000원의 할인 혜택이 동일하게 제공된다.

