SK㈜C&C '오디오 콘텐츠 제작·유통 플랫폼' 출시

SK㈜ C&C가 오디오 콘텐츠 제작·유통 플랫폼을 출시했다고 4일 밝혔다.

SK C&C는 교보문고, 한국방송예술교육진흥원과 오디오북 시장 활성화를 위해 협력한다. SK C&C는 오디오 콘텐츠 플랫폼을 통해 오디오북 제작 기간과 비용을 기존 대비 줄였다. 고비용으로 스튜디오를 통한 제작이 부담스러운 출판사, 1인 창작자 등을 위한 인공지능(AI) 기반 자동화 콘텐츠 제작 솔루션도 탑재했다.

원스톱 오디오북 판매 유통 채널도 지원한다. 제작한 콘텐츠 유통 판매를 위해 별도의 계약 없이 오디오 콘텐츠 플랫폼에 콘텐츠를 올리면 바로 유통 서비스가 시작된다.

SK C&C는 교보문고를 시작으로 국내외 콘텐츠 전문 기관들과 제휴를 추진해 오디오 콘텐츠 생태계 활성화를 이끈다는 전략이다.

이상국 SK C&C ICT디지털부문장은 "SK C&C의 콘텐츠 플랫폼은 폐쇄적인 디지털 오디오 콘텐츠 제작·유통 시장 진입 장벽을 낮출 수 있을 것"이라며 "오디오북 제작·유통 시장이 활성화돼 시각장애인, 취약계층에서도 다양한 오디오북을 접할 수 있는 환경이 조성되도록 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 측면에서도 힘쓰겠다"고 말했다.

