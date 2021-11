대전의료원 설립 본궤도…2026년 준공 목표, 사업추진

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전의료원 설립이 본궤도에 올랐다.

4일 대전시에 따르면 전날 대전의료원 건립사업이 기회재정부 ‘재정사업평가 위원회’ 문턱을 넘었다.

이는 대전의료원 건립 사업규모와 예산이 확정된 것을 의미하는 것으로 시는 대전의료원 설립을 토대로 ‘보건소-지방의료원-대학병원’ 등 순환체계의 공공보건의료 구축에 한걸음 더 가까워진 것으로 평가한다.

기재부는 대전의료원 사업계획을 기존과 동일한 319병상으로 산정하고 총사업비는 애초 1315억원보다 444억원 증액한 1759억원으로 확정했다.

대전의료원 사업의 적정성 검토가 마무리 되고 심의과정에서 쟁점이 된 국비 추가 확보와 공사비 증액, 토지매입비가 현실화되면서 시는 사업이 곧 본격적으로 추진될 수 있을 것으로 기대한다.

대전의료원 사업은 상반기 중 의료·운영체계 용역 발주, 하반기 기획설계 발주 등을 거쳐 2024년 공사를 시작해 오는 2026년 준공하는 것을 목표로 추진될 것으로 보인다.

시는 대전의료원이 건립돼 운영되면 코로나19 등 국가적 재난에 대응할 수 있는 공공의료안전망 기능과 장애인 등의 지역 필수 의료 등 미충족 의료서비스 강화, 국가 의료정책 선도를 통한 시민건강권 확보, 양질의 적정 진료를 통한 시민진료비 부담 완화, 정보통신기술을 활용한 스마트병원 시스템 구축이 가능할 것으로 내다본다.

한국개발연구원(KDI)은 대전의료원 설립이 생산유발효과 1752억원, 고용유발효과 1287명, 취업유발효과 1430명으로 이어질 것으로 분석한다.

이동한 시 보건복지국장은 “대전은 코로나19 등 감염병 사태를 겪으며 격리병상과 의료인력 확보 등 문제에 반복적으로 직면했다”며 “하지만 대전의료원이 정상 운영되면 전문인력 확보와 병상문제를 해결 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

