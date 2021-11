LG마그나, 인천 사업장 전기차 부품 사업 투자 확대

[아시아경제 김혜원 기자] LG마그나 이파워트레인이 본사가 있는 인천광역시 일대에 대규모 투자를 단행해 전기차 부품 사업을 확대한다. 또 인천시 소재 협력사와 클러스터를 조성해 상생 방안을 모색하기로 했다.

LG마그나는 인천시, 인천시 서구, 인천서부산업단지관리공단과 함께 4일 인천시청에서 이 같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약을 맺은 네 곳은 LG마그나의 안정적인 생산 활동을 위해 협조하고 친환경 산업단지를 조성하는 등 지역경제를 혁신하는 데 협력한다. LG마그나는 인천시 서구에 본사를 두고 있으며 전기차 파워트레인 등을 연구개발하고 생산하는 사업장을 운영하고 있다.

LG마그나는 협약 파트너의 적극적인 협조와 지원에 힘입어 전기차 부품 사업을 빠르게 고도화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 아울러 인천시는 LG마그나의 대규모 투자를 계기로 전기차 부품과 같은 첨단산업 중심으로 사업 구조 개편을 가속화하고 인천시 소재 중소기업도 같이 성장하며 지역경제 활성화에 보탬이 될 것으로 보고 있다.

LG마그나는 또 인천시의 친환경 자원순환 정책에 참여하는 등 더 나은 지역사회를 만들기 위해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화한다.

정원석 LG마그나 대표는 "인천시와 협력해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 다양한 방안을 모색하고 협력업체와도 상생하며 더 나은 사회를 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.

