서민 '홍어준표' 논란에 진중권 "尹 캠프, 검증에 문제있는 듯"

"'조국흑서' 공동 저자지만 작년에 서민과 사이 정리"

[아시아경제 윤슬기 기자] 진중권 전 동양대 교수가 지역 차별 의도가 있는 '홍어준표' 논란을 일으킨 서민 단국대 교수에 대해

"그런 분을 (윤석열 국민의힘 대선 후보) 캠프에서 곁에 뒀다는 것 자체가 검증에 안이한 게 아닌가"라고 지적했다.

진 전 교수는 3일 저녁 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 이같이 비판하며 "서민 교수는 사실 '조국흑서'(한반도 경험해보지 못한 나라)의 공동 저자"라며 "작년에 (서 교수와의 사이를) 정리했다. 이분의 발언을 딱 보는데 어느 순간 우리랑 더 이상 갈 수 없겠다 해서 정리를 했다"라고 강조했다.

앞서 윤 후보 지지 선언을 했던 서 교수는 지난달 31일 자신의 유튜브 채널 '기생충TV' 썸네일에 '홍어준표'라고 표기해 지역 비하 의도가 있는 것 아니냐는 비판을 받았다.

논란이 일자 서 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "죽을 죄를 지었다"라고 사과했다. 이어 당분간 자신의 유튜브 채널 운영을 중단한다고 밝혔다. 다만 서 교수는 "저는 기생충티비 영상 썸네일에 관여하지 않았다"라며 "제가 그 썸네일을 봤다면 당장 내리라고 했을 겁니다"라고 해명했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr