광양시, 2021년 전라남도 농정업무 종합평가 “우수상” 수상

농정분야를 비롯한 친환경, 유통, 축산 분야에서 우수한 성과 거둬

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 2021년도 전라남도 농정업무 종합평가에서 ‘우수상’을 수상했다고 3일 밝혔다.

21개 시군을 대상으로 진행된 2021년도 농정업무 종합평가는 ▲농업·농촌 활성화 ▲친환경농업 추진 ▲식량원예작물 생산 추진 ▲농산물 판로 확대 및 농식품산업 육성 ▲환경친화형 축산 육성 ▲동물방역 및 축산위생 강화 ▲신규시책 개발 및 실행 등 7개 분야 39개 항목의 추진실적을 평가했다.

이번 평가에서 시는 농촌체험휴양마을, 후계농 영농 정착율, 친환경 농산물 인증취소 면적 비율, GAP 인증 확대, 깨끗한 축산농장 추진 등 농정분야를 비롯한 친환경, 유통, 축산 분야에서 높은 평가를 받았다.

농정분야에서 농촌체험마을 방문객 유치를 적극 추진해 우수한 성과를 거뒀으며, 후계농 영농 정착율 100%를 달성했다.

친환경 분야에서는 인증취소 면적을 최소화해 친환경 농산물 인증 내실화에 이바지하고, 유통 분야에서는 GAP 인증 확대 100% 달성으로 안전한 먹거리를 생산하는 데 기여했다.

축산 분야에서도 높은 한우 등록률, 깨끗한 축산농장 추진 100% 달성 등 축산 분야에서도 가시적인 성과를 거뒀다.

2021년도 농정업무 종합평가에 대한 시상은 11월 10일 영광군 예술의 전당에서 열리는 전라남도 농업인의 날 기념행사 시 이뤄질 예정이다.

김진식 농업지원과장은 “앞으로 농업 경쟁력 강화를 위해 친환경농업 기반 확충과 유기인증 농산물 생산 확대에 역점을 두고 추진하겠다”며, “‘농업인이 행복한 광양’을 만들도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr