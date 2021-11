산청군, 품목별 농업기술 전문교육 실시

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 농업기술센터는 품목별 농업기술 전문교육을 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 교육은 오는 9일과 12월 7일 2회에 걸쳐 진행된다. 교육은 최근 국내에서 각광받고 있는 포도 품종인 샤인머스캣 과정과 고추냉이 과정으로 이뤄졌다.

오는 9일에 실시하는 샤인머스캣 과정은 포도 재배현황 및 기반시설, 고품질재배기술 및 품질향상기술 등을 교육할 예정이다. 12월 7일에 실시하는 고추냉이 과정은 쌈 채소용 고추냉이 잎 재배기술, 근경생산을 위한 환경제어 재배기술 등을 교육한다.

군 농업센터는 이번 교육으로 영농현장의 당면과제 해결 및 고품질 농산물 생산을 통한 농가소득 증대를 기대하고 있다.

최경술 군 농업센터 소장은 “품목별 농업기술 전문교육을 통해 샤인머스캣과 고추냉이 작물에 관심이 있는 농업인들에게 체계적인 농업기술 정보를 전달해 산청군의 농업 소득증대에 이바지할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr