[아시아경제 배경환 기자] 대장동 개발 특혜·로비 의혹의 핵심 인물인 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사가 3일 법원의 구속 전 피의자 심문에 출석했다.

이날 오후 서울중앙지법 청사에 도착한 남 변호사는 취재진이 혐의 인정 여부 등을 물었지만 대답 없이 법정으로 올라갔다.

남 변호사는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 화천대유 대주주 김만배씨 등과 공모해 화천대유, 천화동인 1~7호에 최소 651억원의 이익이 돌아가게 하고 그만큼 성남도시개발공사에 손해를 입힌 혐의를 받는다.

특히 대학 후배이자 성남도시개발공사 전략사업팀장으로 일한 정민용 변호사에게서 각종 사업 편의를 받고 그 대가로 지난해 9~12월 회삿돈 35억원을 빼돌려 사업 투자금 명목으로 가장해 뇌물을 준 혐의도 있다.

