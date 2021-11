전국서 인정 받은 ‘완주군 치유농업’

농진청 생활원예중앙경진대회서 ‘드림뜰 힐링팜’, 전국 최우수상 수상

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 농촌진흥청이 주최한 ‘제17회 생활원예중앙경진대회’에서 드림뜰 힐링팜 송미나 대표가 치유농업 프로그램 경진 부문에서 농식품부 장관상 격인 전국 최우수상을 수상했다고 3일 밝혔다.

생활원예중앙경진대회는 국민정서순화 및 삶의 질 향상과 도농상생을 위한 도시·치유농업 우수사례 발굴을 위해 농촌진흥청 주관으로 시행된 것이다.

이번 경진대회는 치유농업환경조성도, 프로그램 효과, 유관기관 연계성 등을 기준으로 서면과 발표심사가 꼼꼼하게 이뤄졌다.

드림뜰 힐링팜(대표 송미나)은 청소년을 대상으로 한 원예치유체험 프로그램을 진행하고 노인복지센터, 치매안심센터 등과 같은 유관기관과 연계해 다양한 프로그램을 진행하면서 그 우수성을 인정받았다.

그간 완주군은 치유농업 활성을 위해 농업·농촌 자원을 활용한 치유농업 발전 기반을 마련하고, 농업·농촌의 지속가능한 발전과 완주군민의 건강증진에 이바지하고자 지난 9월 ‘완주군 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례’를 제정하기도 했다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr