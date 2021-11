경기교육청, 스쿨넷서비스 사업자 지역단위 선정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 학교 4단계 스쿨넷 서비스 사업자를 지역단위로 선정한다.

스쿨넷 서비스는 도내 학교에 인터넷 통신을 설치ㆍ활용하는 사업으로 2006년부터 5년 단위로 사업자를 선정해 3단계가 올해 12월18일 종료된다.

경기교육청은 지난 9월부터 추진해 온 4단계 스쿨넷 서비스 선정 방식에서 학교가 상황과 특수성을 반영해 요청서를 작성하고 최종 선정된 사업자와 계약 체결, 예산 집행하는 기조는 그대로 유지한다.

다만 교육지원청이 주관해 지역 내 전체 학교와 기관의 서비스를 통합 발주하고 통신사업자를 평가ㆍ선정케 함으로써 학교단위 선정 방식을 지역단위로 바꿨다.

이는 정보통신망 전문인력이 없어 학교별 사업자 선정이 어렵다는 현장 의견을 수용하고, 교육지원청이 지역 기관과 학교의 통신망 집선 기관으로서 그 역할과 책임을 다하도록 체제를 강화한 조치다.

각 학교는 학교 상황과 특성을 고려해 '요청내용'을 교육지원청에 지역별 일정에 따라 제출하고, 추후 교육지원청이 최종 선정ㆍ통보한 통신사업자와 내년 2월 중 계약을 체결하면 된다.

또 학교가 계약 주체이기 때문에 향후 5년 동안 변화하는 통신환경과 학교별 상황에 따라 통신 속도 증감 등 서비스를 자율로 조절할 수 있다.

경기교육청은 지역단위 사업자 선정과 단위 학교 학사일정 등을 고려해 3단계 스쿨넷 서비스를 5개월 연장하고, 4단계 스쿨넷 서비스를 내년 5월 개통할 예정이다.

안준상 경기교육청 교육정보담당관은 "이번 결정으로 다양한 학내망 여건을 개선할 수 있도록 학교결정권을 확보하면서도 학교 현장의 어려움을 해소할 수 있게 됐다"면서 "학교별 여건을 통합해 반영해야 하는 교육지원청과 적극 소통하며 협력과 지원을 강화하겠다"고 강조했다.

