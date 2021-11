농협, 佛 CA와 금융사업 협력 양해각서 체결

이성희 회장 "세계 최대 협동조합금융그룹과 협동"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농협중앙회는 프랑스의 세계적인 협동조합인 크레디 아그리콜(CA)과 파리 CA 본사에서 사업협력 양해각서(MOU)를 2일(현지시간) 맺었다고 밝혔다.

두 기관은 ▲농업·농촌의 지속발전과 협동조합 금융그룹 간 이해증진을 위한 제도적 협력 ▲자산운용, 투자금융, 보험 부문 등에 대한 협력 강화 ▲녹색 및 지속가능 금융상품 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 관련 협력방안 등을 찾아나갈 계획이다. 두 기관은 2005년 MOU를 처음 맺은 뒤 5년마다 협력분야를 갱신해왔다.

이성희 농협 회장은 "같은 협동조합 가치를 존중하는 두 기관의 협력은 국제협동조합연맹(ICA) 7대 원칙상 '협동조합 간 협동'의 모범 사례"라며 "사업 전문성을 한 단계 발전시키고 농업금융 발전, 협동조합의 가치 창출에도 기여하겠다"고 말했다.

필립 브라삭 CA 회장은 "세계적으로 리더십을 발휘 중인 한국 농협의 이성희 회장과 협력 방안을 논의하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "CA는 농협과 세계적인 네트워크와 ESG투자금융 역량을 적극 공유하고 협력수준을 한층 높여 공동의 목표를 실현할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

CA는 총자산이 2조7000억 달러(약 3188조원)인 유럽 3위, 세계 10위의 금융그룹이다. 농협과 2003년 1월 NH-아문디자산운용을 합작·설립해 상호교류와 협력을 도모하고 있다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr