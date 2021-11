에어캐나다, 백신 접종 거부 직원 800명 무급 정직…"계약종료시 해고"

[아시아경제 권재희 기자] 캐나다 최대 항공사인 에어캐나다가 코로나19 백신 접종 의무화 시책에 응하지 않는 직원 800여명에 대해 무급정직 조처를 내렸다.

2일(현지시간) 캐나다 일간 글로브앤드메일에 따르면 에어캐나다는 이날 항공사 종사자의 백신 접종은 정부와 항공업계가 시행하는 의무 수칙이라며 이같은 방침을 밝혔다.

마이클 루소 최고경영자(CEO)는 "전체 소속 직원 중 96% 이상이 백신 접종을 완료했다"며 "접종을 하지 않거나 의학적 사유 등 합당한 면제가 허용되지 않는 사람들은 무급 정직 조치를 했다"고 말했다.

에어캐나다 직원은 조종사, 승무원 등을 포함해 총 2만7000여 명에 달한다.

피터 피츠패트릭 대변인은 이번에 정직된 직원들이 계약 종료로 해고될 수 있다면서 백신 접종에 참여해 정직 대상 숫자가 줄어들기를 바란다고 말했다.

캐나다 2위 항공사인 웨스트젯도 전날 미접종 직원 290명에 1개월간 무급 정직 조처를 내리고 계속 불응 시 해고할 방침임을 밝힌 바 있다.

캐나다 정부는 항공 및 철도 업체 종사자에 코로나19 백신 접종을 완료하도록 의무화했다. 캐나다 정부는 이행 시한을 지난달 30일로 정했으며 해당 업계도 이를 의무 수칙으로 따르고 있다.

일반 승객도 항공편이나 철도 탑승 시 백신 접종 증명서를 제시해야 한다.

